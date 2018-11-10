قال مصدر يمني إن وزيراً في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دولياً قد انشق ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر لم يذكر اسمه في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قوله إن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين عبد السلام جابر، أعلن انشقاقه عن الجماعة ووصل إلى الرياض.

بموازاة ذلك دعت السفارة اليمنية في الرياض وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جابر في مقرها يوم الأحد.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.