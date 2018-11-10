سياسة
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وزير في حكومة الحوثيين ينشق ويصل إلى السعودية
أعلنت سفارة اليمن في الرياض عن عقد مؤتمر صحفي للوزير المنشق عن حكومة الحوثي عبد السلام جابر، بعد وصوله إلى السعودية.
وزير في حكومة الحوثيين ينشق ويصل إلى السعودية
الموزير المنشق عبد السلام جابر
10 نوفمبر 2018

قال مصدر يمني إن وزيراً في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دولياً قد انشق ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر لم يذكر اسمه في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قوله إن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين عبد السلام جابر، أعلن انشقاقه عن الجماعة ووصل إلى الرياض.

بموازاة ذلك دعت السفارة اليمنية في الرياض وسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جابر في مقرها يوم الأحد.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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