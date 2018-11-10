سياسة
2 دقيقة قراءة
مئات من تماثيل القطط و"الجعارين" بمقابر أثرية جديدة في مصر
أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مجموعة من المقابر الأثرية الجديدة بمنطقة سقارة، تعود إلى العصر الفرعوني القديم والحديث. وقد عُثر بداخلها على مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية النادرة منها تماثيل ومومياوات للقطط وحشرات "الجعارين".
مئات من تماثيل القطط و"الجعارين" بمقابر أثرية جديدة في مصر
العثور على تمثال من البرونز يجسد "الإلهة القطة باستت" / Reuters
10 نوفمبر 2018

أعلنت وزارة الآثار المصرية تفاصيل اكتشاف 7 مقابر أثرية تعود للعصر الفرعوني، وهي واحد من ثلاثة اكتشافات سوف يتم الإعلان عنها جميعاً بنهاية عام 2018.

ويتضمن الإعلان الأول، الذي أطلقته الوزارة في مؤتمر صحفي يوم السبت، تفاصيل اكتشاف بعثة أثرية مصرية لمجموعة من المقابر الجديدة بمنطقة سقارة في الجيزة، تشمل 3 مقابر تعود إلى الدولة الفرعونية الحديثة، و4 مقابر تعود إلى الدولة القديمة.

وصرح وزير الآثار خالد العناني، بأنه تم العثور داخل هذه المقابر على عدد كبير من تماثيل القطط الخشبية والقطط المحنطة، والسبب في ذلك يعود إلى أن مقابر الدولة الحديثة التي كانت محفورة داخل الجبال بدأ استخدامها لدفن القطط كرمز "للإلهة القطة باستت" التي عُثر على تمثال من البرونز لها.

كما عُثر على 4 رؤوس لتماثيل من البرونز، وتماثيل خشبية لحيوانات مثل الأسد والبقرة وبعض الصقور، وكذلك أكثر من 200 تمثال لقطط بعضها مكسو بطبقة من الذهب، وصندوق به نحو 200 تمثال لحشرة "الجعران"، وصندوق آخر يحتوي على مجموعة من "الجعارين" المحنطة في سابقة هي الأولى من نوعها بمنطقة سقارة.

وقد تضمنت المقابر تابوت من الحجر الجيري وأوراق بردي تحتوي على نصوص بالخطين الديموطيقي والهيراطيقي، وكذلك تمساح محنط وأفعى كوبرا محنطة، وهي المقتنيات الأثرية التي ستعرض قريباً داخل متحف أيمحتب في سقارة اعتباراً من يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر لمدة شهر.

وتعتبر منطقة سقارة واحدة من أهم المواقع الأثرية في محافظة الجيزة، وهي مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us