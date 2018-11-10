سياسة
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روحاني: واشنطن تراجعت عن تصفير تصدير النفط الإيراني خشية ارتفاع الأسعار
قال الرئيس الإيراني إن البيت الأبيض رغم وعيده، تراجع قبيل دخول العقوبات حيز التنفيذ عن تصفير تصدير الخام الإيراني، لتفادي بلوغ سعر برميل النفط 150 دولارا في الأسواق العالمية.
روحاني: واشنطن تراجعت عن تصفير تصدير النفط الإيراني خشية ارتفاع الأسعار
الرئيس الإيراني حسن روحاني / Reuters
10 نوفمبر 2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت، إن الولايات المتحدة اضطرت للتراجع عن تهديدها بتصفير صادرات نفط بلاده. وذلك في تصريح عقب لقائه رئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، في العاصمة طهران.

وأوضح روحاني أنه كان يدرك أن واشنطن غير قادرة على تصفير الصادرات النفطية الإيرانية. وفي ذلك إشارة إلى استثناء 8 دول مؤقتاً من حظر استيراد الخام الإيراني.

والدول الثماني الحاصلة على استثناءات لاستيراد النفط الإيراني، هي: الصين وتركيا والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتابع الرئيس الإيراني أن البيت الأبيض رغم وعيده تراجع قبيل دخول العقوبات حيز التنفيذ، لتفادي بلوغ سعر برميل النفط 150 دولاراً في الأسواق العالمية.

وأضاف أن واشنطن تستهدف من خلال العقوبات "الخاطئة" حياة الإيرانيين، مؤكدًا "صمود الشعب" في مواجهتها.وأشار أن الخطوات العقابية تشمل المصارف، ما من شأنه تقليص القدرة على الوصول إلى احتياجات إنسانية أساسية، بينها أدوية ومستلزمات صحية.

وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

ودخلت الحزمة حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وتعتبر إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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