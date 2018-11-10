سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس اللبناني يعتبر توطين الفلسطينيين "مجزرة بحق العدالة في العالم"
اعتبر الرئيس اللنباني ميشيل عون توطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم هو مجزرة بحق العدالة في العالم، وفق تعبيره. ونوه إلى أن هناك جهود تبذل لوضع حلول غير مقبولة وغير عادلة تتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
الرئيس اللبناني يعتبر توطين الفلسطينيين "مجزرة بحق العدالة في العالم"
الرئيس اللبناني ميشال عون / Reuters
10 نوفمبر 2018

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم السبت، إن توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم هو "أكبر مجزرة للعدالة في العالم".

وأوضح عون بحسب بيان للرئاسة، خلال استقباله رجال دين مسيحيين في قصره، أن "الأحداث تتسارع اليوم من أجل حلول غير مقبولة وغير عادلة، حيث يسعى البعض إلى توطين الفلسطينيين حيث هم متواجدون. مضيفاً أن هذا الأمر إذا ما حصل "سيكون بمثابة أكبر مجزرة ضد العدالة في العالم".

وتعليقا على أحداث اندلعت الشهر الماضي في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا اللبنانية، قال عون "سارعنا بداية إلى التهدئة ثم إيجاد حل".

وأواخر الشهر الماضي اندلع خلاف شخصي تطور إلى اشتباكات بين حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله" المدعومة من "حزب الله"‎اللبناني قتل خلالها 9 أشخاص.

ويوجد داخل مخيم "المية ومية" ثلاثة تنظيمات مسلحة، وهي: "فتح" و"حماس" و"أنصار الله"، ويقع المخيم على أطراف قرية "المية ومية"، على تلة تبعد 4 كلم شرقي مدينة صيدا.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حذّر ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، من أن "الأحداث الأمنية والاشتباكات في المية ومية تأتي في سياق تدمير المخيمات وتهجير أهلها، لشطب حق العودة وقضية اللاجئين".

وأوضح أن المواجهات "تخدم المشروع الأمريكي، الذي يريد توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وتهجير جزء آخر منهم".

ويقول لبنان إنه يستضيف 592 ألفًا و711 لاجئًا فلسطينيًا، بحسب أرقام ديسمبر/ كانون أول 2016، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" 459 ألفًا و292 لاجئًا، حتى مارس/ آذار 2016

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us