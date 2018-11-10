سياسة
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أردوغان: أسمعنا السعوديين والأميركيين تسجيلات حول مقتل خاشقجي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا سلمت تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية وأميركا وعدد من الدول الأوروبية، داعيا الرياض إلى كشف الحقيقة وعدم المماطلة.
أردوغان: أسمعنا السعوديين والأميركيين تسجيلات حول مقتل خاشقجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
10 نوفمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سلمت نسخاً من تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي للسعودية والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وفرنسا وبريطانياـ فلا داعي للمماطلة.

وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، السبت، على أن المجموعة التي قدمت إلى القنصلية السعودية في إسطنبول تعرف من هو قاتل أو قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشدد على أن "الحكومة السعودية قادرة على كشف القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف".

وأشار إلى أن "القاتل من بين الأشخاص الـ15أو الـ18، وليس هناك داع للبحث عنهم في أي مكان آخر، وعلى السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايا تركيا للتخلص من هذه الشبهة، وإلا فإنها ستلصق بها على الدوام".

واستهجن الرئيس التركي تضارب التصريحات السعودية حول هوية المتعاون المحلي، حيث صرح مسبقاً وزير الخارجية السعودي عن تسليم الجثة إلى متعاون محلي، "لكنهم ينكرون الأمر الآن".

وكان خاشقجي قد قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط سعوديين في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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