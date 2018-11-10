قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن بلاده "لن تقبل إطلاقا" بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، حيث اعتبر أن المملكة السعودية تمتلك نظاماً قضائياً "مدعاة للفخر"، معرباً عن أمله في أن تضع السعودية "كافة الحقائق على الطاولة" وتفي بتعهدها بالإجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي.

وكان خاشقجي قد قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.