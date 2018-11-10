سياسة
1 دقيقة قراءة
تركي الفيصل: السعودية لن تقبل بتحقيق دولي مستقل بقضية خاشقجي
صرح رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن عدم قبول السعودية بأي تدخل في مجرى التحقيقات حول مقتل خاشقجي، وأن المملكة ستضع"كافة الحقائق على الطاولة" في هذه القضية.
تركي الفيصل: السعودية لن تقبل بتحقيق دولي مستقل بقضية خاشقجي
رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي آل فيصل / AFP
10 نوفمبر 2018

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن بلاده "لن تقبل إطلاقا" بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، حيث اعتبر أن المملكة السعودية تمتلك نظاماً قضائياً "مدعاة للفخر"، معرباً عن أمله في أن تضع السعودية "كافة الحقائق على الطاولة" وتفي بتعهدها بالإجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي.

وكان خاشقجي قد قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us