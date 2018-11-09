سياسة
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شهيد و37 إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة
استشهد الشاب الفلسطيني رامي وائل قحمان (28 عاما)، وأصيب 37 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.
شهيد و37 إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة
شهيد و37 إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة / AA
9 نوفمبر 2018

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 37 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشاب رامي وائل قحمان، 28 عاما، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد عصر الجمعة. وذكرت الوزارة أن قحمان، أصيب بعيار ناري في رقبته، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه شرقي مدينة رفح.

وأصيب 37 متظاهرا بالرصاص، بينهم 6 أطفال و9 إناث، بحسب بيان الوزارة.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين، مساء الجمعة، في خمسة مواقع، بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل، تلبية لدعوة "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".

يذكر أن هذه المسيرات بدأت نهاية مارس/ آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من مائتي شخص، وإصابة الآلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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