اعتبرت ألمانيا، يوم الجمعة، أن ثمة أسئلة متعلقّة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال بانتظار أجوبة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، بالعاصمة برلين، قالت فيها إنّه "لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي".

وذكّرت المتحدثة بمطالبة وزير الخارجية الألماني، مؤخرًا، بالكشف عن الغموض الذي يلف مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتابعت أديبار: "الأجوبة لم تأتِ بعد على كل الأسئلة"، داعيةً إلى الكشف عن ملابسات القتل "بأسرع وقت ممكن".

والثلاثاء، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى "وجود العديد من الأسئلة التي لم يُجاب عنها بعد"، مشددًا على "ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة ومعاقبتهم".

وقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية (بلاده) في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 20 أكتوبر المنصرم، وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، لكنها حتى اللحظة لم تكشف عن مصر الجثة، أو عن الجهات التي أمرت بعملية القتل.