سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا: ثمة أسئلة متعلقة بمقتل خاشقجي تنتظر الإجابة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، في تصريحات إعلامية بالعاصمة برلين، إنّه "لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
ألمانيا: ثمة أسئلة متعلقة بمقتل خاشقجي تنتظر الإجابة
ألمانيا: ثمة أسئلة متعلقة بمقتل خاشقجي تنتظر الإجابة / AFP
9 نوفمبر 2018

اعتبرت ألمانيا، يوم الجمعة، أن ثمة أسئلة متعلقّة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تزال بانتظار أجوبة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، بالعاصمة برلين، قالت فيها إنّه "لم تجر حتى الآن، الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي".

وذكّرت المتحدثة بمطالبة وزير الخارجية الألماني، مؤخرًا، بالكشف عن الغموض الذي يلف مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتابعت أديبار: "الأجوبة لم تأتِ بعد على كل الأسئلة"، داعيةً إلى الكشف عن ملابسات القتل "بأسرع وقت ممكن".

والثلاثاء، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى "وجود العديد من الأسئلة التي لم يُجاب عنها بعد"، مشددًا على "ضرورة تقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي إلى العدالة ومعاقبتهم".

وقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية (بلاده) في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 20 أكتوبر المنصرم، وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، لكنها حتى اللحظة لم تكشف عن مصر الجثة، أو عن الجهات التي أمرت بعملية القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us