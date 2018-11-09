وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، مرسومًا لإنكار وحرمان حق اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير نظامية.

واستخدم ترمب سلطته، في الوقت الذي تشدد فيه واشنطن المراقبة على الحدود الجنوبية للبلاد ، تزامناً مع مضي قافلة مهاجرين غير نظاميين من أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة.

ويدخل النظام الجديد الذي تم تبنيه، يوم الخميس، حيز التنفيذ، بتوقيع ترمب للمرسوم، والذي يلتف به على القوانين التي تنص على أن أي شخص مؤهل للجوء بغض النظر عن كيفية دخوله إلى البلاد.

وقال ترامب الجمعة وهو يستعد للتوجه إلى باريس: "نحن بحاجة الى الأشخاص في بلدنا لكن يجب أن يأتوا بشكل قانوني ويجب أن يكون لديهم ميزة."

ويعتبر هذا الإعلان هو أحدث دفعة لفرض موقف ترمب المتشدد بشأن الهجرة من خلال التغييرات التنظيمية والأوامر الرئاسية، متجاوزا بذلك الكونغرس.

والقافلة القادمة من أمريكا الوسطى والمتجهة نحو الولايات المتحدة، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من دول هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، وكانت قد وصلت المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.