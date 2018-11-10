أهم الأحداث:

دعوات لاستقالة نتنياهو على خلفية قضية الغواصات الألمانية. وتنظيم داعش يتبنى هجوم ملبورن الأسترالية، وارتفاع ضحايا السيول في الأردن إلى 12 بينهم أطفال.

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ليس من رحمي

المعارضة الإسرائيلية تدفع باستقالة نتنياهو

- دعا قادة في المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، على خلفية تقديم الشرطة توصيات بمحاكمة 6 ضباط كبار في الجيش، ووزراء سابقين ومحامين مقربين منه بتهم "فساد" في صفقة شراء غواصات وسفن حربية ألمانية. [TRT عربي/الآن]

- هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، نتنياهو، وقال: "هذا انهيار لنتنياهو وخيانة لأمن الدولة، فابن عمه وحافظ أسراره، ورئيس مكتبه ومرشحه لرئاسة مجلس الأمن القومي متهمون بالرشوة في قضية الغواصات والسفن، فإن كان (نتنياهو) يعلم فمكانه السجن، وإن لم يكن يعلم فلا يستحق أن يدير شؤون دولة". [وكالة الأناضول]

- قال رئيس حزب العمل آفي غباي "إن سرقة أموال من جهاز الأمن هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال، بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها إلى غزة، قبل أربع سنوات". [سبوتنيك عربي]

هجوم ملبورن.. صنيع داعش

- أعلن تنظيم داعش المصنف إرهابياً عن تبنِّيه الهجوم الذي وقع في ملبورن الأسترالية، يوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين. [TRT عربي/الآن]

- قال قائد شرطة ولاية فيكتوريا ديفيد كلايتون للصحفيين، إن الشرطة أطلقت الرصاص على الرجل الذي هدد أفرادها بسكين، وهو يرقد الآن في المستشفى في حالة حرجة. [TRT عربي/الآن]

- تأتي هذه الحادثة في وقت يُحاكم فيه المتهم جيمس غراغاسولاس بتعمد دهس المارة في شارع بورك وصدم 33 شخصاً رجل، إثر هجوم شنه في الشارع نفسه وقتل فيه ستة أشخاص. [bbc عربي]

- قال ديفيد كلايتون قائد شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين بادئ الأمر أنه ليس هناك مؤشرات في هذه المرحلة على وجود صلة بالإرهاب لكن التحري جار لمعرفة وجود رابط من عدمه. [رويترز]

سيول الأردن .. وفيات جديدة

ارتفع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 شخصاً من بينهم أطفال وغطاس يعمل في الدفاع المدني، وأصيب 9 آخرين، في منطقة معان ومدينة البترا السياحية ووادي موسى ومادبا جنوب الأردن. [TRT عربي/الآن]

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن الأجهزة المعنية عثرت على أحد المفقودين المبلغ عنهم متوفى ، ليبلغ عدد ضحايا الحالة الجوية 12 وفاة. [بترا]