سياسة
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إحباط محاولة لبيع آثار فرعونية في العراق تُقدر بـ 5 ملايين دولار
ألقت الشرطة العراقية القبض على شخصين أثناء محاولتهما بيع آثار فرعونية تقدر بنحو 5 ملايين دولار غربي بغداد، تضمنت المضبوطات نسخة من تمثال "أبو الهول"، وكذلك مجسما لرأس فرعون يماثل "قناع الموت" لدى الفراعنة.
إحباط محاولة لبيع آثار فرعونية في العراق تُقدر بـ 5 ملايين دولار
القطع الأثرية التي تم ضبطها كما نشرتها وكالة الأنباء العراقية و.أ.ع
9 نوفمبر 2018

قالت الشرطة العراقية إنها أحبطت محاولة لبيع قطع آثار فرعونية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، قام بها شخصان في منطقة السيدية غربي بغداد.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت، يوم الجمعة، أن عملية القبض على المتهمين "تمت خلال نصب كمين لهما أثناء قيامهما بمساومة الطرف المشتري لإكمال عملية البيع"، مشيراً إلى أن المتهمين والمضبوطات تم تسليمها إلى الجهات المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وتتضمن المضبوطات صغيرة الحجم نسخة من تمثال "أبو الهول"، وكذلك مجسماً لرأس فرعون يماثل "قناع الموت" لدى الفراعنة، حيث اكتسى كلاهما باللون الذهبي المخطط بالأزرق، بالإضافة إلى قطعة فخار صغيرة، وقطعة صخرية غير محددة المعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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