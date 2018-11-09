قالت الشرطة العراقية إنها أحبطت محاولة لبيع قطع آثار فرعونية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، قام بها شخصان في منطقة السيدية غربي بغداد.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية رائد جودت، يوم الجمعة، أن عملية القبض على المتهمين "تمت خلال نصب كمين لهما أثناء قيامهما بمساومة الطرف المشتري لإكمال عملية البيع"، مشيراً إلى أن المتهمين والمضبوطات تم تسليمها إلى الجهات المختصة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وتتضمن المضبوطات صغيرة الحجم نسخة من تمثال "أبو الهول"، وكذلك مجسماً لرأس فرعون يماثل "قناع الموت" لدى الفراعنة، حيث اكتسى كلاهما باللون الذهبي المخطط بالأزرق، بالإضافة إلى قطعة فخار صغيرة، وقطعة صخرية غير محددة المعالم.