أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، عن إمكانية مشاهدة المزيد من الإعلانات عبره، الأمر الذي سيجعل منه تطبيقاً مختلفاً عن صورته خلال السنوات الماضية.

وقال خبير شركة "واتساب" كريس دانييلز، إن هذا الأمر سيمنح الشركة فرصة الحصول على رسوم لقاء الخدمة، كما يتيح للشركات إيصال الإعلانات إلى المستخدمين عبر تطبيق "واتساب"، بحسب الموقع الألماني "واتسون".

وأضاف إن "واتساب" ستتقاضى من الشركات رسوماً للتواصل مع المستخدمين، حيث سيكون بالإمكان العثور على خدمات العملاء عبر التطبيق وإرسال سؤال أو شكوى.

وسيبقى تنزيل تطبيق "واتساب" متاحاً بالمجان، وتشير مواقع متخصصة إلى أن الإعلانات ستظهر ضمن قسم "القصص" في التطبيق، حيث ستتمكن الشركات من نشر إعلاناتها، على الرغم من عدم وضوح كيف سيظهر تصميم هذه الإعلانات.

وأفاد موقع "تي أونلاين" إلى أن التحديث سيتضمن أيضاً خاصية جديدة ما تزال في طور التجربة، وستتيح للمستخدمين المزيد من الخصوصية حتى في غرف الدردشة الجماعية الخاصة.

وسيُمكَّن المستخدمون من إرسال رسائل خاصة إلى أشخاص محددين داخل مجموعات الدردشة التي يوجد فيها أكثر من شخص دون أن يراها الأشخاص الآخرون.

ولإرسال هذا النوع من الرسائل، التي يُراد لها أن تصل بسرية إلى شخص بعينه، يجب على المستخدم إخفاؤها عن الآخرين، ففي قائمة الدردشة سيكون من الممكن فتح خيار "جواب خاص"، لكن يبقى من غير المعروف بعدُ موعدَ إطلاق هذه الخاصية في دول العالم المختلفة.

يذكر أن "واتساب" تأسس عام 2009، ويستخدمه حتى الآن قرابة 1.5 مليار شخص.