سياسة
2 دقيقة قراءة
الأردن يجري محادثات مع أميركا وروسيا لإخلاء مخيم الركبان السوري
كشفت الحكومة الأردنية عن محادثات جرت مع واشنطن وموسكو لإخلاء مخيم الركبان الذي يقطنه نحو 50 ألف نازح سوري لترتيب عودة طوعية لساكني المخيم إلى منازلهم.
الأردن يجري محادثات مع أميركا وروسيا لإخلاء مخيم الركبان السوري
مخيم الركبان الواقع عند التقاء حدود سوريا والأردن والعراق / AP
9 نوفمبر 2018

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة بأن محادثات جرت مع واشنطن وموسكو لإخلاء مخيم الركبان الذي يقطنه نحو 50 ألف نازح سوري، لترتيب عودة طوعية لساكني المخيم إلى منازلهم في مناطق بشرق سوريا.

وقال القطارنة إن محادثات أردنية أميركية روسية بدأت بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة الركبان عبر توفير شروط العودة الطوعية لقاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم التي تم تحريرها من داعش.

وأكد على دعم الأردن للخطة الروسية من أجل إيجاد الظروف الكفيلة بتفريغ المجمع.

وتتضمن الخطة الروسية التفاوض مع زعماء العشائر السورية ومقاتلين من المعارضة، دعمهم الغرب ولجأوا إلى المخيم، من أجل توفير ممر آمن للعودة لمناطق تسيطر عليها المعارضة بحسب مصادر مخابراتية.

من جهة أخرى قال أفراد بارزون من العشائر في المخيم إن الكثير من قاطنيه ليسوا مستعدين للعودة إلى منزلهم في مناطق سيطرة النظام خشية من التجنيد الإلزامي.

ويحظى مخيم الركبان باهتمام كبير بسبب قربه من قاعدة عسكرية أميركية، في التنف جنوب شرق سوريا على الحدود مع العراق، الأمر الذي أدى إلى إعلان وزارة الدفاع الأميركية المنطقة منزوعة السلاح لحماية قاعدة التنف من أي هجمات محتملة.

يذكر أن آلاف السوريين شقوا طريقهم إلى المخيم هرباً من العمليات العسكرية بعد توسيع نطاق الضربات الجوية التي تشنها روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المناطق التي تسيطر عليها داعش وسط سوريا وشرقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us