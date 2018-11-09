سياسة
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فتح معبر "غصن الزيتون" الحدودي بين تركيا وعفرين السورية
قالت وزيرة التجارة التركي إن معبرا حدوديا بين تركيا ومنطقة عفرين السورية فتح منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكانت منطقة عفرين قد شهدت معارك بين القوات التركية وفصائل المعارضة السورية من جهة وبين مليشيات YPG التي ترتبط بتنظيم PKK المصنف إرهابيا.
فتح معبر "غصن الزيتون" الحدودي بين تركيا وعفرين السورية
روهصار بكجان وزيرة التجارة التركي / AA
9 نوفمبر 2018

أعلنت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان، الجمعة، فتح معبر “غصن الزيتون” الجمركي الحدودي بين تركيا ومنطقة عفرين السورية منذ يوم الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتطلق تسمية "غصن الزيتون" على العملية التركية التي قامت فيها القوات التركية وفصائل في المعارضة السورية في منطقة عفرين بشمال سوريا لطرد مليشيات YPG التي تعتبر الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً.

وتدخل الجيش التركي في منطقة الشمال الغربي لسوريا خلال حملتين، أولاهما "درع الفرات" لطرد مقاتلي تنظيم داعش المصنف إرهابياً من أراض على الحدود عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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