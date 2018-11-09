أعلنت وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان، الجمعة، فتح معبر “غصن الزيتون” الجمركي الحدودي بين تركيا ومنطقة عفرين السورية منذ يوم الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتطلق تسمية "غصن الزيتون" على العملية التركية التي قامت فيها القوات التركية وفصائل في المعارضة السورية في منطقة عفرين بشمال سوريا لطرد مليشيات YPG التي تعتبر الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً.

وتدخل الجيش التركي في منطقة الشمال الغربي لسوريا خلال حملتين، أولاهما "درع الفرات" لطرد مقاتلي تنظيم داعش المصنف إرهابياً من أراض على الحدود عام 2016.