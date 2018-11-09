دعا وزير النقل والمخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس، دول الخليج إلى التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة العمانية مسقط.

ورأى كاتس إمكانية ووجوب توسيع التعاون بين إسرائيل ودول الخليج، مشيرا إلى أنه لدى إسرائيل الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء.

وقال كاتس إن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إسرائيليون في الآونة الأخيرة إلى الخليج تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة، واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين.

يذكر أن زيارة كاتس إلى سلطنة عمان جاءت بعد أقل من أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطنة، التقى خلالها بالسلطان قابوس.

ولا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية إلا بدولتين عربيتين هما مصر والأردن على الرغم من أن نتنياهو ألمح في عدة مناسبات إلى تحسن العلاقات مع دول الخليج.