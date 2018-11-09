افتتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" فرعاً جديداً لها في منطقة إعزاز شمالي سوريا لدعم التجارة هناك.

وقال مسؤول لجنة التنمية والعلاقات الخارجية في "موصياد" إبراهيم أويار إن الجمعية تهدف إلى المساهمة في التوصل إلى تسوية وتطوير المنطقة، مشيراً إلى أن عدد فروع "الموصياد" وصل إلى 212.

وأشار أويار إلى أن الهدف من افتتاح الفرع في إعزاز هو تعزيز العلاقات التجارية في المنطقة، مؤكداً على أن الجمعية كانت قد افتتحت غرفاً تجارية أخرى في مناطق سورية أخرى مثل عفرين وجرابلس والباب ومارع.

وأكد على أن الجمعية تهدف إلى تحسين التجارة في المنطقة بعد القضاء على الإرهاب الذي كان يهددها.

وأضاف "في المرحلة المقبلة سنعمل على إنشاء مناطق للتجارة الحرة، فنحن نؤمن أنه لن يكون هناك تطبيع إلا باستعادة حركة التجارة".

وتقع إعزاز ضمن منطقة عمليات "درع الفرات" التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل في المعارضة السورية، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2016 وانتهت في مارس/ آذار 2017.