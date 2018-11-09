سياسة
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واشنطن تدرس إمكانية تطبيق عقوبات على السعودية إثر قضية خاشقجي
من المحتمل أن تتخذ واشنطن خطوات قوية ضد الرياض مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين في الوقت الذي تقيّم فيه إمكانية تطبيق عقوبات عليها في إطار قانون "ماغنيتسكي".
واشنطن تدرس إمكانية تطبيق عقوبات على السعودية إثر قضية خاشقجي
مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل / AA
9 نوفمبر 2018

قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "في هذه المرحلة نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم امكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي".

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب، مؤكدا على أن بلاده تبدي حرصا في هذه القضية.

وأضاف: "لقد طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي عليهم فعل المزيد".

وأشار إلى أنه من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية في آن واحد.

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

وحول الوضع في اليمن قال هيل ان الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على جميع الأطراف من أجل إنهاء الصراع هناك، وأن واشنطن اتخذت خطوات عديدة للتوصل إلى حل.

وأردف أن الولايات المتحدة دعت الرياض مراراً وبمختلف الوسائل، إلى إبداء الحرص في مسألة سقوط ضحايا مدنيين في اليمن.

جدير بالذكر أن قانون ماغنيتسكي قدم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012.

وينص القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

ويمكن القانون الإدارة الأميركية أيضا من فرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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