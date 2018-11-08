سياسة
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قتلى وجرحى في أول تفجير بمدينة الموصل منذ طرد داعش
أعلنت مصادر طبية عراقية، يوم الخميس، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى العراقية.
قتلى وجرحى في أول تفجير بمدينة الموصل منذ طرد داعش
صور من مكان التفجير نشرتها وسائل إعلام محلية
8 نوفمبر 2018

قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل بشمال العراق، يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين وفقاً لوكالة رويترز.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأناضول التركية، مقتل 3 أشخاص في انفجار السيارة المفخخة بمدينة الموصل، بمحافظة نينوى العراقية.

وقال الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، إن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت على مقربة من مطعم في شارع بغداد غربي مدينة الموصل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، غير أن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم.

يذكر أن الانفجار يعد أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017، السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأسابيع القليلة الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن العراقية، ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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