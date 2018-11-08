قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل بشمال العراق، يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين وفقاً لوكالة رويترز.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأناضول التركية، مقتل 3 أشخاص في انفجار السيارة المفخخة بمدينة الموصل، بمحافظة نينوى العراقية.

وقال الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، إن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت على مقربة من مطعم في شارع بغداد غربي مدينة الموصل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، غير أن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم.

يذكر أن الانفجار يعد أول هجوم من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في تموز/يوليو 2017، السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأسابيع القليلة الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن العراقية، ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد.