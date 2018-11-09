سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 / Reuters
9 نوفمبر 2018

أهم الأحداث:

إذابة جثة خاشقجي بالكامل يحرم عائلته من تنفيذ وصيته، وترمب يواصل مهاجمة الصحفيين بعد الانتخابات النصفية.

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    لا مكان لجثة خاشقجي 

    قالت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن قتلته حرموا عائلته وذويه من دفنه في المدينة المنورة كما أوصى، وعلقت على الخبر في تغريدة عبر حسابها على تويتر، مبدية عجزها عن إيجاد كلمات تُعبر عن شعورها بالصدمة عن ما حدث لجثة خطيبها. [TRT عربي/الآن]

    مصادر في مكتب المدعي العام التركي تقول إن النيابة العامة أوقفت عملية البحث عن جثة خاشقجي، بعد وصول المحققين الأتراك إلى قناعة تامة بأن الجثة تم التخلص منها بإذابتها بالكامل بواسطة أحماض كيميائية. [الجزيرة]

    تحقيق متلفز عن تشكيل السعودية فريق "نمر" المكون من 50 عنصراً بهدف التخلص من المعارضين، ويشير التقرير إلى أن منفذي عملية قتل جمال خاشقجي أعضاء في الفريق المذكور، وأن العملية ليست الأولى التي تجري بأمر من رأس السلطة. [BBC]

    الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه يعكف على دراسة رد قوي بشأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، وذلك في اليوم الأول من الإعلان عن تعزيز حزبه الجمهوري في مجلس الشيوخ عبر الانتخابات النصفية. [الجزيرة]

    ترمب يعود مجدداً للواجهة 

    ترمب يهاجم صحفي من قناة CNN ويتهمه بعدم المهنية وبث الأهبار المزيفة خلال مؤتمر صحفي عقب الانتخابات النصفية الأميركية. [CNN]

    المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الصحفي أكوستا لمس متدربة حاولت أخذ الميكروفون من يده أثناء سجاله مع ترمب، الذي طلب منه ترك الميكروفون. [TRT عربي/الآن]

    أكوستا نفى ما قالته متحدثة البيت الأبيض، قائلاً إن "هذه كذبة" وأكد أن البيت الأبيض لم يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية. [تويتر]

    الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقول أن الجمهوريين فازوا في مجلس الشيوخ رغم أموال الديمقراطيين ووسائل الإعلام. [العربية]

    الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجبر وزير العدل في إدارته على تقديم استقالته بعد يوم واحد من فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب. واتهم الديمقراطيون ترمب بأنه يسعى إلى تقويض التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات. [TRT عربي/الآن]

    مصدر:TRT عربي
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