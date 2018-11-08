هاجر نحو ثلاثة ملايين فنزويلي من بلادهم فراراً من الأزمتين الاقتصادية والسياسية منذ سنة 2015، بحسب ما قالته منظمة الأمم المتحدة، يوم الخميس، ويقدر بذلك معدل الهجرة بفرد من كل 12 نسمة.

وتسبب العنف والارتفاع الحاد في التضخم ونقص الغذاء والدواء في موجة الهجرة الجماعية في فنزويلا.

وقال وليام سبيندلر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معدل الهجرة تسارع في الأشهر الستة الماضية مطالبًا ببذل جهود دولية أكبر لتخفيف الضغوط عن دول الجوار، وتابع القول بأن التقارير تستمر "في الورود عن زيادات في الأعداد في كولومبيا وبيرو بالأساس".

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول أن 2.6 مليون مواطن تركوا فنزويلا.

وتؤوي كولومبيا نحو مليون فنزويلي فيما يبلغ معدل الوافدين الجدد نحو ثلاثة آلاف يوميًا وتقول حكومة بوجوتا إن عدد المهاجرين الإجمالي قد يصل إلى أربعة ملايين بحلول 2021 مما سيكلفها تسعة مليارات دولار.