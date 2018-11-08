سياسة
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة
استشهد فلسطيني مساء الخميس بعد تعرضه لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة
صورة الشهيد الفلسطيني في المستشفى
8 نوفمبر 2018

استشهد مواطن فلسطيني، مساء يوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "فلسطينيا (لم يذكر اسمه) استشهد بعد تعرضه لرصاص إسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع"، دون تفاصيل عن ملابسات الحادث.

يذكر أن آلاف الفلسطينيين ينظمون منذ نهاية مارس/آذار الماضي، مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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