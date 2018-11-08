أوصت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخمسة مشتبه بهم آخرين، فيما يتعلق بصفقة لشراء غواصات بقيمة ملياري دولار من شركة تيسين كورب الألمانية لإسرائيل.

واستجوبت الشرطة نتنياهو في إطار التحقيق، لكن الشرطة أكدت مرة أخرى في بيان للإعلان عن نتائج تحقيقاتها أن رئيس الوزراء ليس متشبها به.

وتخضع الصفقة التي تشمل ثلاث غواصات وأربعة زوارق دورية لتحقيق يتعلق بالفساد منذ 2016، بعدما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن دافيد شيمرون محامي نتنياهو الخاص وقريبه من درجة بعيدة، يمثل أيضا الوكيل المحلي لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية وهو ما يثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.

وقال شيمرون لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت، الذي سأله عن توصيات الشرطة لممثلي الإدعاء ونشر مقطعا صوتيا لتعليقاته "لم أقترف أي جرم".

وقال متحدث باسم شركة تيسين كورب في بيان "معلوماتنا ترد حتى الآن من الصحافة فقط، لم نحصل بعد على أي معلومة مؤكدة".

وأضاف "بمجرد أن نعرف كل الحقائق، سندرس اتخاذ إجراءات أخرى في إطار الاحتمالات القانونية".

ويضم باقي المشتبه بهم الذين يواجهون اتهامات محتملة ضباط بحرية متقاعدين ومسؤولين سابقين في الحكومة.