يزور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم غد الجمعة، تركيا، وسيستضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية.

ووفق البيان، فإن الشيخ تميم يجري الجمعة زيارة خاصة إلى تركيا، ومن المنتظر أن يناقش أردوغان وأمير قطر العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الحاصلة في المنطقة.

ولم يذكر بيان الرئاسة التركية تفاصيل أخرى عن أجندة الأمير القطري في تركيا.

وكانت آخر زيارة للأمير تميم إلى أنقرة قد تمت في 15 أغسطس الماضي، وتم الإعلان فيها عن استثمارات قطرية في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.