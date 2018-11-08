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أمير قطر يزور تركيا يوم الجمعة
يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بعد آخر زيارة قام بها الشيخ تميم إلى أنقرة في منتصف أغسطس الماضي.
أمير قطر يزور تركيا يوم الجمعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني / AA
8 نوفمبر 2018

يزور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم غد الجمعة، تركيا، وسيستضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية.

ووفق البيان، فإن الشيخ تميم يجري الجمعة زيارة خاصة إلى تركيا، ومن المنتظر أن يناقش أردوغان وأمير قطر العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الحاصلة في المنطقة.

ولم يذكر بيان الرئاسة التركية تفاصيل أخرى عن أجندة الأمير القطري في تركيا.

وكانت آخر زيارة للأمير تميم إلى أنقرة قد تمت في 15 أغسطس الماضي، وتم الإعلان فيها عن استثمارات قطرية في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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