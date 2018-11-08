أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، انخفاض الصادرات الألمانية أكثر من الواردات بما يخالف التوقعات.

وأشار في بيان إلى أن الفائض التجاري للبلاد انكمش في الوقت الذي تسببت فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في تباطؤ المحرك التقليدي للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 0.8% على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول، مع تراجع الواردات 0.4%.

وانكمش الفائض التجاري لألمانيا إلى 17.6 مليار يورو (20.09 مليار دولار) من القراءة المعدلة البالغة 18.2 مليار يورو في أغسطس/ آب.

وتعود خلفية التوتر الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر، قراره فرض رسوم جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم على كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.