سياسة
2 دقيقة قراءة
مصدر رسمي تركي للجزيرة: جثة خاشقجي مُحيت بالكامل
أعلن مصدر في مكتب المدعي العام في إسطنبول عن عثور السلطات التركية على مواد كيميائية وبقايا أسيد في منزل القنصل السعودي، وقال إن الذين قتلوا الصحفي جمال خاشقجي أذابوا جثته بالأحماض.
مصدر رسمي تركي للجزيرة: جثة خاشقجي مُحيت بالكامل
مصدر رسمي تركي للجزيرة: جثة خاشقجي مُحيت بالكامل / Reuters
8 نوفمبر 2018

قال مصدر في مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية، لقناة الجزيرة، إن السلطات التركية توصلت إلى نتائج تفيد أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم محوها بشكل كامل.

وأضاف أن "السلطات عثرت في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة"، مشيراً إلى أن "القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي".

وقال المصدر إن "عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي في إسطنبول والصرف الصحي في المنطقة".

وكانت فرق تحقيق تركية فتشت منزل القنصل السعودي في إسطنبول، بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي داخل القنصلية، ولم تصدر نتائج التحريات والتفتيش داخل المنزل بشكل رسمي حتى اليوم.

وقُتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

واعترفت الرياض بعد 18 يوما بمقتله وتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثمان أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us