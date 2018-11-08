قال مصدر في مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية، لقناة الجزيرة، إن السلطات التركية توصلت إلى نتائج تفيد أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم محوها بشكل كامل.

وأضاف أن "السلطات عثرت في منزل القنصل السعودي محمد العتيبي على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة"، مشيراً إلى أن "القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي".

وقال المصدر إن "عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أخذت من البئر في بيت القنصل السعودي في إسطنبول والصرف الصحي في المنطقة".

وكانت فرق تحقيق تركية فتشت منزل القنصل السعودي في إسطنبول، بعد أسبوعين من اختفاء خاشقجي داخل القنصلية، ولم تصدر نتائج التحريات والتفتيش داخل المنزل بشكل رسمي حتى اليوم.

وقُتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

واعترفت الرياض بعد 18 يوما بمقتله وتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثمان أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.