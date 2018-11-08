سياسة
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سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي مطلع العام القادم
قال ديف بورك نائب رئيس أندرويد للهندسة إن سامسونغ تخطط لطرح هاتف جديد قابل للطي مطلع العام القادم. وعرض النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف نموذجا أوليا للهاتف بشاشة قال إن حجمها 7.3 بوصات.
سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي مطلع العام القادم
سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي مطلع العام القادم / Others
8 نوفمبر 2018

كشفت شركة سامسونغ، الأربعاء عن هاتف قابل للطي، داعيةً مطوري أندرويد للشروع في برمجة تطبيقات له.

وتحتاج شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي كي تستعيد قدراً من بريق علامتها الذي خسرته لصالح أبل، كما يرى مراقبون.

وعرض جاستن دينيسون النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف نموذجاً أولياً للهاتف بشاشة قال إن حجمها 7.3 بوصات.

وحين يُطوى الجهاز فإنه يبدو أشبه بهاتف سميك، لكن سامسونغ لم تمنح وسائل الإعلام أو المطورين الفرصة للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب، بحسب وكالة رويترز.

وقال ديف بورك نائب رئيس أندرويد للهندسة، إن سامسونغ تخطط لطرح الهاتف الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد مطلع العام القادم.

وقال "نتوقع رؤية منتجات قابلة للطي من العديد من مصنعي أجهزة أندرويد". فيما قالت سامسونغ إنها ستكون جاهزة للإنتاج الكبير في الأشهر المقبلة.

مصدر:Reuters
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