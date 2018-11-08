سياسة
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"حماس" تتهم واشنطن بإشعال المخيمات الفلسطينية في لبنان
قال ممثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة إن أياديَ خفية في مخيمات لبنان تحرض الجهات الفلسطينية على بعضها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تدمير المخيمات وتهجير أهلها لشطب حق العودة وقضية اللاجئين.
"حماس" تتهم واشنطن بإشعال المخيمات الفلسطينية في لبنان
صورة تعبيرية / Others
8 نوفمبر 2018

حذر ممثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، الخميس، من أن الولايات المتحدة الأميركية تُشعل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان تنفيذاً لـ"صفقة القرن".

وأدان بركة الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، الشهر الماضي، حيث سقط تسعة قتلى وعشرة جرحى في اشتباكات بين حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله" المدعومة من "حزب الله" اللبناني.

وشدد بركة على أن "هذه الأحداث تضر بالقضية الفلسطينية، وتخدم صفقة القرن الأميركية، التي تعني شطب القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين".

وقال بركة إن الإدارة الأميركية انتقلت إلى المرحلة الثانية من تطبيق صفقة القرن بشطب قضية اللاجئين وحق العودة، بعدما اتخذت قراراً بتهويد مدينة القدس، ونقلت سفارتها إليها، ثم قامت بوقف تمويل "الأنروا" وتحريض بعض الجهات الفلسطينية على بعضها في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وشدد على أن المواجهات الأمنية "تخدم المشروع الأميركي، الذي يريد توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وتهجير جزء آخر منهم"، لافتاً إلى أن "حماس" حريصة على السلم الأهلي في لبنان.

و"صفقة القرن" هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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