سياسة
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منع مراسل "CNN" من دخول البيت الأبيض عقب سجال كلامي مع ترمب
قرر البيت الأبيض منع مراسل قناة "CNN" جيم أكوستا من دخوله عقب طرحه أسئلة استفزت الرئيس الأميركي الذي وصفه بالشخص "الوقح والفظيع"، فيما بررت المتحدثة باسم البيت الأبيض ذلك بأن الصحفي لمس مُتدربة حاولت أخذ الميكروفون من يده.
منع مراسل "CNN" من دخول البيت الأبيض عقب سجال كلامي مع ترمب
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8 نوفمبر 2018

علق البيت الأبيض التصريح الصحفي لمراسل قناة "CNN" الإخبارية الأميركية، جيم أكوستا، بعد سجال كلامي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال أكوستا في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن البيت الأبيض لم يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية.

وأوضح أكوستا أن جهاز الخدمة السرية أبلغه بأنه لا يمكنه دخول البيت الأبيض من أجل المشاركة في برنامج تلفزيوني كان مقرراً في الساعة الثامنة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن أكوستا لمس متدربة حاولت أخذ الميكروفون من يده أثناء سجاله مع ترمب، الذي طلب منه ترك الميكروفون.

وأضافت ساندرز أن "الرئيس ترمب يرحب بالرد على الأسئلة الصعبة الموجهة إليه، لكننا لا نسمح بأن يضع مراسل يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض".

بيد أن أكوستا نفى، عبر حسابه على تويتر صحة ما قالته متحدثة البيت الأبيض، قائلاً إن "هذه كذبة".

ودار سجال بين ترمب وأكوستا، في مؤتمر صحفي، عقب طرح الأخير أسئلة استفزت الرئيس الأميركي الذي قال: "على CNN أن تخجل من عملك معها، أنت شخص وقح وفظيع. شخص مثلك يجب ألا يعمل في CNN".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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