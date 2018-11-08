كشف تقرير وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن فريقاً مكوناً من 50 سعودياً تم تشكيله قبل أشهر، للتخلص من المعارضين داخل المملكة وخارجها.

وتطرق التحقيق الذي حمل عنوان "ولي العهد تحت المجهر"، إلى سلسلة عمليات اختطاف واعتداء تعرض لها معارضون سعوديون داخل المملكة وأوروبا، إضافة إلى شهادة جديدة عن حالة وفاة لمعارض أثناء احتجازه قبل عام من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكشف التحقيق المتلفز عن أن فريقاً يضم 50 سعودياً تم تشكيله، في صيف 2018، لتنفيذ مهمة التخلص من المعارضين داخل المملكة وخارجها، وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية عن مصدر لم تُسمّه من داخل السعودية، ويعمل أحد أقربائه في هذه الفرقة.

وبحسب "BBC" فإن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن الأول من نوعه الذي جرى "بأمر من رأس السلطة في المملكة".

ويشير التحقيق إلى وجود عمليات خطف لأمراء ومعارضين سعوديين نفذتها مجموعة صغيرة من المرتزقة الأجانب، قبل أن يتم تشكيل هذا الفريق الذي أطلق عليه اسم "نمر"، وكان من بين أعضائه من قام بقتل خاشقجي"، حسب "BBC".

ونقلت "BBC" عن السلطات السعودية قولها "نرفض رفضاً قاطعاً تلك الادعاءات الواردة منكم... العارية عن الصحة تماماً".

وقالت السلطات السعودية إن تحقيقها في مقتل جمال خاشقجي سيكون "كاملاً وشفافاً".

وكانت الرياض قد أقرّت بعد 18 يوماً من الصمت بمقتل خاشقجي في 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت عن توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت الرواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها أن "فريقاً من 15 سعودياً تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه خنقاً عند مقاومته لهم".

وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول، قبل أيام، أن خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقاً لخطة كانت معدَّة مسبقاً"، مؤكدة على أنه جرى التخلص من الجثة عبر تقطيعها.