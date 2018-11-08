أرغم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز على تقديم استقالته، الأربعاء، بعد يوم من فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب الأميركي، منفذاً تهديداته المتكررة بإقالته بعدما أخرج نفسه من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016 .

وجاء رد فعل ترمب على هزيمة حزبه الجمهوري سريعاً وقوياً، ما أثار انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين قالوا إنه يسعى إلى تقويض التحقيق الروسي.

وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، في بيان لها على تويتر، إن الإطاحة بسيشنز كانت "محاولة فاضحة" لتقويض التحقيق الروسي.

وأثار وزير العدل المُقال، هو سيناتور سابق عن ولاية ألاباما، غضب ترمب بعد أن نأى بنفسه عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

وقال ترمب على تويتر إن ماثيو وايتيكر مدير مكتب سيشنز سيكون وزيراً للعدل بالإنابة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأول في البيت الأبيض بعد انتخابات الكونغرس، والذي اتسم بالتوتر، تفاخر الرئيس الأميركي بدوره في مكاسب الجمهوريين في الانتخابات وانتزاعهم أغلبية مجلس الشيوخ الأميركي، وحذر من "وضع يشبه الحرب" في البلاد حال قيام الديمقراطيين بالتحقيق ضده.