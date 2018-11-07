سياسة
2 دقيقة قراءة
نتائج الانتخابات تدفع بترمب للتهدئة مع الديمقراطيين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه بأمل في العمل سويا مع الديمقراطيين من أجل استمرار تحقيق النتائج الإيجابية في الولايات المتحدة. واعتبر أنّ الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يتوصلوا إلى تفاهمات على صعيدي البنية التحتية والرعاية الصحية.
نتائج الانتخابات تدفع بترمب للتهدئة مع الديمقراطيين
نتائج الانتخابات تدفع بترمب للتهدئة مع الديمقراطيين / Reuters
7 نوفمبر 2018

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن أمله في أن يتمكّن الجمهوريون والديمقراطيون من "العمل سويا"، وذلك بعد انتخابات النصفية في أميركا التي انتزع خلالها الديمقراطيون من الجمهوريين الأكثرية في مجلس النواب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أكد ترمب على أنه يأمل بأن يتمكّن من العمل سويّاً العام المقبل مع الديمقراطيين للاستمرار في تحقيق نتائج جيدة للشعب الأميركي حسب تعبيره.

واعتبر ترمب أنّ الجمهوريين والديمقراطيين يمكن ان يتوصلوا إلى تفاهمات على صعيدي البنية التحتية والرعاية الصحية.

وأضاف ترمب "قد نتوصل إلى اتفاق وقد لا نتوصل، هذا ممكن، ولكن تجمعنا كثير من القواسم المشتركة حول البنية التحتية. نريد أن نفعل شيئا بالنسبة إلى الرعاية الصحية وهم يريدون القيام بنفس الشيء".

ووصف ترمب الديمقراطيين بأنهم متماسكون بشكل جيد، مشيراً إلى أن الناخبين عاقبوا الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ووجّه الرئيس الأميركي تحيّة إلى نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب والرئيسة المقبلة على الأرجح لهذا المجلس.

ووصف ترمب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها يوم كبير للجمهوريين معتبرا النتائج الفوز الأكبر للحزب منذ أيام كينيدي.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات التجديد النصفي الأميركية، فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب بحصولهم على 207 مقاعد مقابل 194 مقعدا للجمهوريين، فيما حافظ الجمهوريون على تفوقهم في مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا مقابل 43 للديموقراطيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us