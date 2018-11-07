أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن أمله في أن يتمكّن الجمهوريون والديمقراطيون من "العمل سويا"، وذلك بعد انتخابات النصفية في أميركا التي انتزع خلالها الديمقراطيون من الجمهوريين الأكثرية في مجلس النواب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أكد ترمب على أنه يأمل بأن يتمكّن من العمل سويّاً العام المقبل مع الديمقراطيين للاستمرار في تحقيق نتائج جيدة للشعب الأميركي حسب تعبيره.

واعتبر ترمب أنّ الجمهوريين والديمقراطيين يمكن ان يتوصلوا إلى تفاهمات على صعيدي البنية التحتية والرعاية الصحية.

وأضاف ترمب "قد نتوصل إلى اتفاق وقد لا نتوصل، هذا ممكن، ولكن تجمعنا كثير من القواسم المشتركة حول البنية التحتية. نريد أن نفعل شيئا بالنسبة إلى الرعاية الصحية وهم يريدون القيام بنفس الشيء".

ووصف ترمب الديمقراطيين بأنهم متماسكون بشكل جيد، مشيراً إلى أن الناخبين عاقبوا الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ووجّه الرئيس الأميركي تحيّة إلى نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب والرئيسة المقبلة على الأرجح لهذا المجلس.

ووصف ترمب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها يوم كبير للجمهوريين معتبرا النتائج الفوز الأكبر للحزب منذ أيام كينيدي.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات التجديد النصفي الأميركية، فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب بحصولهم على 207 مقاعد مقابل 194 مقعدا للجمهوريين، فيما حافظ الجمهوريون على تفوقهم في مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا مقابل 43 للديموقراطيين.