سياسة
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بعد تحطم الطائرة الإندونيسية.. "بوينغ" تصدر دليل تشغيل للشركات
كشفت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات، الأربعاء، عن إصدار نشرة دليل العمليات لتوجيه المشغلين، في أعقاب تحطم طائرة "بوينج 737 ماكس 8"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها، في البحر، قبالة إندونيسيا.
بعد تحطم الطائرة الإندونيسية.. "بوينغ" تصدر دليل تشغيل للشركات
حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة / AFP
7 نوفمبر 2018

أعلنت الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات "بوينغ"، يوم الأربعاء، عن إصدار نشرة دليل العمليات لتوجيه المشغلين، في أعقاب تحطم رحلة "إير ليون 610" في البحر، قبالة إندونيسيا وعلى متنها 189 شخصًا.

وواظهر حادث الطائرة المنكوبة مدخلاً خاطئاً من أحد أجهزة استشعار زاوية المواجهة، بحسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا الأربعاء.

وتعد هذه أول إشارة صريحة إلى حدوث خطأ في نظام الطائرة ربما يكون قد تسبب في كارثة الطائرة الإندونيسية، وبدلا من أن تقلع طائرة "ليون إير" بصورة سلسلة، تذبذب ارتفاع الطائرة بصورة كبيرة، وزادت السرعة قبل أن تغوص بشكل عمودي في بحر جاوة بعد 13 دقيقة على إقلاعها.

وزاوية المواجهة هي الزاوية بين الهواء القادم أو الرياح النسبية وبين خط مرجعي للطائرة، بحسب ما وصفته الشركة.

وقالت "بوينغ" في بيان، إنها "أصدرت نشرة دليل العمليات لتوجيه المشغلين لاتباع إجراءات يتخذها طاقم الطائرة، لمعالجة ظروف وجود مدخل خاطئ في جهاز استشعار لزاوية المواجهة".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد الاتصال بالطائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من المطار في العاصمة جاكرتا في طريقها إلى منطقة تعدين القصدير في إندونيسيا، قبل تحطمها.

وأشارت "بيونغ" إلى أن الطائرة 737 ماكس، هي أسرع طائراتها مبيعا في تاريخ الشركة، وإنها تلقت 4700 طلبا من 100 عميل في جميع أنحاء العالم لشراء هذا الطراز، مؤكدًا أنها تقدم الدعم والمساعدة الفنية للجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا والهيئات الحكومية الأخرى، المسؤولة عن التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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