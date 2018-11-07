قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الأربعاء، إن كل دعم يقدم لتنظيم PYD هو دعم مقدم لمنظمة PKK المصنفة إرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالب كالن في مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة التي وصفها "بحليفتنا في الناتو وشريك استراتيجي" بفك كامل ارتباطها معPYD وYPG اللذين يمثلان الذراع السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً.

وأضاف كالن أنه "لا يمكن أبدًا قبول الحجة القائلة بأن التدابير المتخذة ضد أهداف تنظيم PYD إمتداد PKK في سوريا من شأنها إضعاف مكافحة تنظيم داعش".

وشدد على أن محاولات الولايات المتحدة شرعنة وجود PYD الذراع السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً وإظهاره على أنه تنظيم منفصل عنه جهود "غير مجدية".

وفي سياق آخر، وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إغلاق 21 الدول مدارس تنظيم غولن المصنف إرهابياً "بالنجاح كبير بالنسبة للدبلوماسية التركية".

وطالب البلدان التي "توفر الحماية والرعاية لتنظيم غولن وتفتح المجال له وتتجاهل أنشطته أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد هذا التنظيم الإرهابي".