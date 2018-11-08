سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2018
خلاصات من TRT عربي: 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 / Reuters
8 نوفمبر 2018

أهم الأحداث:

ترمب ينفذ تهديداته ويعزل وزير العدل، وتحقيق لـ بي بي سي يكشف تشكيل السعودية فريقاً من 50 عنصراً لاستهداف المعارضين. ومتعاقد مع وكالة الاستخبارات الأميركية يقول إن برمجيات إسرائيلية ربما ساعدت في تعقب جمال خاشقجي.

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بين المراوغة وإعادة بناء الثقة مع تركيا.. واشنطن تطارد 3 قادة بارزين في PKK

فريق سعودي من 50 عنصراً للتخلص من المعارضين

شاهد!

غضب فني

انتخابات الكونغرس.. نصف بنصف

ستكون السيطرة في الكونغرس الأميركي منقسمة العام المقبل بين الديمقراطيين، الذين استعادوا الأغلبية في مجلس النواب، والجمهوريين الذين احتفظوا بتفوقهم في مجلس الشيوخ. [TRT عربي/الآن]

تعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام، بمثابة صفعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب. [

bbc عربي

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يخوّل فوز الديمقراطيين بأغلبية النواب فرضَ رقابة مؤسسية على رئاسة ترمب، ما شأنه التأثير على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات الأساسية. [

سي إن إن عربي

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تمكّنت رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الفوز في انتخابات ولايتي ميتشغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصلان على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. [TRT عربي/الآن]

فاز جاريد بوليس في الانتخابات في ولاية كولورادو، وسيصبح أول حاكم مثلي بشكل علني في البلاد. [

سي إن إن عربي

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بعد مقتل خاشجقي.. أمراء سعوديون يظهرون 

نشر الأمير السعودي نواف بن فيصل بن فهد صوراً على حسابه في تويتر لعمه الأمير عبد العزيز بن فهد، الذي اختفى منذ نحو عام، بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. [TRT عربي/الآن]

توقف عبد العزيز عن التغريد على موقع تويتر منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2017، ثم سرت أنباء عن اعتقاله. [

سي إن إن

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تحدثت مصادر سعودية عن أن إقدام محمد بن سلمان على الإفراج عن عدد من المعتقلين سببه رغبته في تخفيف حالة التوتر المتصاعدة منذ مقتل خاشقجي. [الجزيرة]

مصدر:TRT عربي
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