جمعت منظمة داعمة لإسرائيل حوالي 60 مليون دولار أميركي، بمساهمة من نجوم الفن في هوليوود، وذلك خلال حفل عشاء أقامته المنظمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

واحتفلت منظمة تسمي نفسها "أصدقاء جيش الدقاع الإسرائيلي" بالذكرى السبعين لإنشاء إسرائيل بحضور أكثر من 1200 شخصية داعمة للجيش الإسرائيلي تضمنت نجوم من هوليوود، واستطاعت جمع 60 مليون دولار أميركي مسجلة رقماً قياساً كأكبر مبلغ تبرعات التي تلقتها في تاريخها.

وحضرت شخصيات بارزة في مجال الأعمال والسياسة والترفيه والموضة والرياضة والتكنولوجيا ومن بين أبرز المشاهير: أشتون كوتشر، جيرارد بتلر، آندي غارسيا، ديفيد فوستر، لرالف سمبسون وفاريل ويليامز صاحب أغنية "هابي" الشهيرة والذي أحيا الاحتفال.

وتذهب هذه الأموال لدعم الجيش الإسرائيلي ومنتسبيه الذين يخدمون في إسرائيل والضفة الغربية والقدس المحتلتين.