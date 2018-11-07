حصل الممثل الأميركي مايكل دوغلاس على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود بالقرب من نجمة والده الممثل الشهير كيرك دوغلاس، بعد خمسين عاماً قضاها في العمل الفني في هوليوود.

واحتفل دوغلاس الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "وول ستريت" 1987 هو وأبيه الممثل الشهير كيرك دوغلاس 101 عاماً، وزوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز 49 عاماً، وشاركه الاحتفال ابنه كاميرون دوغلاس.

مثل دوغلاس في أكثر من 60 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً من بينها المسلسل البوليسي "شوارع سان فرانسيسكو" في السبعينات The Streets of San Francisco، وفيلم "غريزة أساسية" Basic Instinct.

أنتج دوغلاس، بجانب التمثيل، عشرات الأفلام المستقلة. وقال أثناء تكريمه: "كنت محظوظاً بمعاصرة هوليوود الكلاسيكية وهوليوود الجديدة".

وأعرب عن شعوره بالفخر لانضمامه إلى أكثر من 2600 فنان وفنانة على ممر الشهرة في هوليوود.