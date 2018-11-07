قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة الأميركية برصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة تنظيم "PKK" المصنف إرهابياً، خطوة إيجابية ولكنها متأخرة جداً.

وذكر أكار أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تتبنى نفس هذا الموقف، تجاه تنظيم "YPG" -الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً- والذي لا يختلف عن "PKK"، في إشارة لارتباط التنظيمين.

جاءت تصريحات أكار خلال زيارته لجزيرة سواكن السودانية، اطلع من خلالها على أعمال الترميم التي تجريها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في الجزيرة.

وأوضح أكار أن تركيا لا يمكنها قبول دعم إرهابيي "YPG" -الامتداد السوري لتنظيم PKK المصنف إرهابياً- بأطنان من الأسلحة والعتاد والذخيرة، وفي المقابل رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة "PKK" المصنف إرهابياً.