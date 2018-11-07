سياسة
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الكرملين لا يرى أي أفق لتطبيع العلاقات مع واشنطن
قال الكرملين إنه لا يرى آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأوضح المتحدث باسم الكرملين بأنه "لا تلوح في الأفق آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأميركية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد حوارا".
الكرملين لا يرى أي أفق لتطبيع العلاقات مع واشنطن
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف / Reuters
7 نوفمبر 2018

أعلن الكرملين الأربعاء، أنه لا يرى أي أفق لتطبيع في العلاقات مع واشنطن، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن انفتاحه إزاء الحوار مع الولايات المتحدة، بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "لا نرى أي أفق واعد لتطبيع في العلاقات الروسية الأميركية. لكن هذا لا يعني أننا لا نريد حواراً".

وأضاف "نحن نواجه عدة مشاكل تتطلب تواصلاً بين روسيا والولايات المتحدة، هناك مشاكل استقرار إستراتيجي وضبط أسلحة. وبدون حوار، هذه المشاكل لا يمكن أن تُحل تلقائياً".

وتأثرت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي تشهد فترة توتر شديد، بسبب خلافات مستمرة حول الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية واتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016 وهي اتهامات تنفيها روسيا.

ورداً على سؤال حول نتيجة انتخابات الثلاثاء، والتي فاز بموجبها الديموقراطيون بالغالبية في مجلس النواب، لكنهم خسروا في مجلس الشيوخ، اعتبر بيسكوف أنه من غير المرجح أن يعقّد هذا العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال "هل هو أسوأ أو أفضل، يعود للأميركيين أن يقرروا ذلك. ليس لدينا أي رغبة في التدخل". وتابع "الرئيس بوتين له نظير هو الرئيس ترمب. ويعود إليهما مواصلة الحوار".

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي والأميركي على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس إيريس في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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