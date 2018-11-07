سياسة
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تركيا ترحب بقرار واشنطن إعلان مكافأة للقبض على قادة في تنظيم PKK
وصفت تركيا قرار الولايات المتحدة الأميركية برصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول قادة في تنظيم PKK المصنف إرهابيا بالخطوة الإيجابية.
تركيا ترحب بقرار واشنطن إعلان مكافأة للقبض على قادة في تنظيم PKK
صورة تعبيرية / AA
7 نوفمبر 2018

رحبت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول قادة في تنظيم PKK المصنف إرهابياً.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في معرض رده عبر بيان على سؤال وُجّه إلى الوزارة بهذا الشأن.

وأوضح أقصوي أن بلاده تعتبر الخطوة "إيجابية"، لكنها تطالب واشنطن بدعم هذا القرار عبر الإقدام على خطوات ملموسة ضد المنظمة الإرهابية في العراق وسوريا.

وأعلنت واشنطن، الثلاثاء، رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قريلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران كالكان (3 ملايين)؛ القياديين في تنظيم PKK المصنف إرهابياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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