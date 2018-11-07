سياسة
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اعتقال سيدة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز في بريطانيا
اعتقلت الشرطة البريطانية سيدة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متاجر هارودز على مدار عام واحد، في إطار تحقيقات تجريها السلطات تحت طائلة قانون الثراء غير المبرر. وتواجه السيدة وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في أذربيجان احتمال الترحيل من بريطانيا.
اعتقال سيدة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز في بريطانيا
متجر هارودز في لندن / AP
7 نوفمبر 2018

ألقت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، القبض على سيدة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز الشهير في العاصمة لندن.

وتواجه السيدة زاميرا هاجييفا، وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في أذربيجان، احتمال الترحيل من بريطانيا. ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عاماً في بلاده بعد إدانته بالاختلاس، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتخوض هاجييفا معركة قضائية في بريطانيا بعد وقوعها تحت طائلة قانون الثراء غير المبرر، حيث كُشِف النقاب عن إنفاقها 16 مليون جنيه إسترليني في متاجر هارودز على مدار عقد كامل.

وقالت BBC إن هاجييفا تمتلك منزلاً بالقرب من المتاجر الشهيرة في لندن إضافة إلى ملعب غولف في منطقة بيركشير.

وطالبت المحكمة العليا هاجييفا بالكشف عن مصادر أموالها وإلا خسرت منزلها. ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

وخلال جلسة استماع، طالب مُدّعون بضرورة عدم الإفراج عنها خشية هروبها قبل الانتهاء من محاكمتها. بينما قال الفريق القانوني الذي يدافع عنها إنها "أسرفت في نفقاتها"، لكنها ليست "محتالة" ولن تفر من بريطانيا.

وتخضع هاجييفا لتحقيق من جانب وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا، وصادرت الوكالة، الأسبوع الماضي مجوهرات تعود لعائلتها تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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