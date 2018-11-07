ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، في مجموعة من الصور ومقطع فيديو على حساب الأمير نواف بن فيصل بن فهد على تويتر.

ويظهر عبد العزيز في بعض الصور برفقة ابنتيه، كما ظهر معه أخواه سلطان ومحمد.

وكان الأمير عبد العزيز، وزير الدولة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقاً، قد اختفى قبل نحو عام، حسب ما أفاد ناشطون سعوديون، بعد نشره سلسلة من التغريدات على تويتر، انتقد فيها بشده سياسة الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقبيل اختفائه، نشر عبد العزيز على حسابه في تويتر في 6 سبتمبر/ أيلول 2017، قائلاً "الحمد لله تفضّل علينا بالحج, وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله, إن ما سافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي, ودمي تعلمون عند من؟".

وقد توقف عبد العزيز عن التغريد على موقع تويتر منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2017، ثم سرت أنباء عن اعتقاله.

وقبل أيام، أفرجت السلطات السعودية، عن الأمير خالد بن طلال شقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد اعتقال دام قرابة عام، لانتقاده حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون"، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونشرت الأميرة ريما بنت طلال صوراً لشقيقها خالد وابنه في المستشفى، معلقة عليها: "الله يحفظكم".

يذكر أن الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، عاد إلى المملكة مؤخراً، قادماً من لندن، بعد حصوله على ضمانات بريطانية وأميركية بعدم التعرض له، وفقاً لصحف أجنبية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قالت، إنه من المحتمل أن يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإفراج عن موقوفين للمساعدة في تهدئة الغضب الدولي على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.