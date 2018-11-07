سياسة
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عضو "كنيست" يقتحم المسجد الأقصى بعد دعوته لفرض السيادة الإسرائيلية عليه
اقتحم عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاخام يهودا غليك، يوم الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد أن سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع يوليو/تموز الماضي لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الاقصى مرة كل 3 أشهر.
عضو "كنيست" يقتحم المسجد الأقصى بعد دعوته لفرض السيادة الإسرائيلية عليه
عضو الكنيست الإسرائيلي يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصىى / Others
7 نوفمبر 2018

اقتحم عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاخام يهودا غليك، يوم الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ورافق عدد من المستوطنين، الحاخام غليك، خلال اقتحامه لباحات المسجد بحراسة قوات من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأوصت الشرطة الاسرائيلية، الإثنين، الحكومة الاسرائيلية برفع عدد الزيارات المسموح بها لأعضاء الكنيست من مرة كل 3 أشهر إلى مرة واحدة كل شهر، بحسب هيئة البث الاسرائيلية.

وتعرض غليك 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 لإطلاق نار من قبل الفلسطيني معتز حجازي الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.

ولكن غليك استمر في اقتحاماته للمسجد بعد تعافيه من إصابته الخطيرة التي ابقته في المستشفى لأسابيع.

ويعتبر غليك من أبرز الداعين الى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. ففي الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي، نشر غليك على حسابه في "تويتر" مقطعاً من خطاب له في الكنيست دعا فيه لفرض السيادة الاسرائيلية على المسجد.

وقال غليك " إذا كان الأردن يرغب في تحقيق مصالحه في نهاريم، فإنني أدعو رئيس الوزراء إلى العمل وفقاً لمصالحنا وأن يري أعضاء الأوقاف طريقهم إلى عمان، وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على موقع جبل الهيكل( المسجد الأقصى)".

وكان غليك يرد على قرار الأردن إلغاء ترتيبات منطقتي الباقورة والغمر، الأردنيتين في اتفاق السلام الاسرائيلي- الأردني.

ودائرة الأوقاف الاسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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