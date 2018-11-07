تمكّنت رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الفوز في انتخابات ولايتي ميتشغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصلان على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وكان فوز رشيدة طليب الأميركية من أصل فلسطيني رسمياً في مجلس النواب عن ولاية ميتشيغان، محسوماً لعدم وجود منافس جمهوري لها في المنطقة على المقعد الشاغر عقب استقالة النائب الديمقراطي جون كونيرز، بسبب ادعاءات تحرش جنسي في حقه.

ووالد رشيدة هو مهاجر فلسطيني من مواليد بلدة حنينا شرق القدس، ويعمل في مصانع فورد للسيارات في ولاية ميتشيغان، ويرجع أصل والدتها إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وعقب إعلان فوزها، أعربت رشيدة طليب، عن فخرها واعتزازها لفوزها بهذا المنصب كأول إمرأة مسلمة من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس .

وقالت طليب في تصريح صحفي، إن أقربائها في فلسطين تابعوا نتائج الانتخابات عن كثب، وذرفوا دموع الفرح والبهجة.

وتابعت قائلة: "عملت منذ سنين طويلة من أجل الظفر بمقعد في مجلس النواب الأميركي، وإنني فخورة بهذا المنصب، لا سيما أنني أول إمرأة فلسطينية مسلمة تدخل المجلس".

كما فازت إلهان عمر -أول امرأة محجبة تصل إلى الكونغرس- بمقعد مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا. وإلهان من أصل صومالي قدِمت إلى الولايات المتحدة لاجئةً هي وأسرتها منذ العام 1995 بعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991.

وتمكنت إلهان مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على أكثر من 80% من الأصوات مقابل 19.4% لمنافستها الجمهورية.

وفي معرض تعليقها على نتائج الانتخابات، قالت عمر في خطاب أمام حشد من أنصارها: "لقد احتفلت بنتائج الانتخابات مع أسرتي ومن دعمني خلال حملتي الانتخابية".

وأضافت أنها قدمت إلى الولايات المتحدة في الثانية عشر من عمرها، وعاشت قبل ذلك في مخيمات اللجوء لمدة 4 أعوام.

وتابعت قائلةً: "ولاية مينيسوتا باردة جداً، لكن قلوب سكانها حافلة بالدفئ والحنان، هم لا يفتحون أبوابهم للاجئين فحسب، بل يرسلون هؤلاء اللاجئين إلى أعلى المناصب في واشنطن".

وبحسب النتائج الأولية لنتائج انتخابات الكونغرس الأميركي، يتصدر الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب بينما لا يزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ.

وتعتبر هذه الانتخابات من أهم الاستحقاقات الانتخابية النصفية في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما أن نتائجها ستلعب دوراً هاماً في تحديد مسار ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترمب.