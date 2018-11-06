أعلن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أنه سيعرض الأربعاء مشروعاً لخط سكك حديد يربط بلاده والمتوسط بالدول الخليجية ومنها السعودية.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال الوزير إنه سيقدم خطته "لإرساء السلام الإقليمي" الذي سيسمح بحسب الإعلام الإسرائيلي للسعودية بأن تحصل على منفذ مباشر على المتوسط بالقطار.

وأضاف البيان أن زيارة كاتس "تاريخية لأنها تسمح بتوطيد العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج"، مشيراً إلى أن الوزير وصفه بأنه "تطبيع ممكن".

ومن المقرر أن ينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج، كأول خط من نوعه في المنطقة.

وسيلقي وزير النقل والاستخبارات كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري الذي بدأ أعماله الثلاثاء في عُمان رغم غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وبين السلطنة.

وتأتي زيارة كاتس بعد أقل من أسبوعين على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لسلطنة عمان، الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويؤكد نتنياهو أن الواقع الإقليمي الجديد وتوسع النفوذ الإيراني يخلق اهتمامات مشتركة مع الدول العربية.

ويروّج نتانياهو والإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب لفكرة أن تقاطعاً جديداً للمصالح بين إسرائيل وبعض الدول العربية، يمكن أن يقود إلى إعادة هيكلة دبلوماسية إقليمية.

وتقيم إسرائيل حالياً علاقات دبلوماسية كاملة مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن.