سياسة
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وفاة رائد النظام المصرفي التشاركي في تركيا عبد الله تفنكلي
غيب الموت رجل الأعمال التركي عبد الله تفنكلي عن عمر الـ 59  عاما، بعد صراع مع مرض السرطان في أحد مشافي مدينة إسطنبول. وشارك في تشييع جثمانه عدد من مسؤولي الدولة على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفاة رائد النظام المصرفي التشاركي في تركيا عبد الله تفنكلي
رجل الأعمال التركي عبد الله تفنكلي / AA
6 نوفمبر 2018

توفي رجل الأعمال التركي عبد الله تفنكلي، عن عمر يناهز 59 عاماً، في مدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء، خلال تلقيه العلاج من مرض السرطان في أحد مشافي مدينة إسطنبول.

وشارك عدد من المسؤولين الأتراك في تشييع جثمانه، كان في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان بن علي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غول.

ويشار إلى أن عبد الله تفنكلي كان يشغل عدداً من المناصب الهامة في مؤسسات مصرفية ومالية وأوقاف خيرية، وله مساهمات كبيرة في وضع الأسس المصرفية والمالية في البلاد. خصوصا بعد عودته من بريطانيا التي أنهى فيها دراسته العليا، ليتولى المسؤولية عن تأسيس اللبنة القانونية الأولى للنظام المصرفي التشاركي في تركيا.

وشغل بعدها مناصب متعددة في المجالس الإدارية لمؤسسات مصرفية ومالية، قبل أن يستقيل منها وخصوصاً مجلس إدارة البنك الكويتي التركي، ويتفرغ للأعمال الخيرية عام 2015.

ليكمل مسيرته في تأسيس عدد من الأوقاف التي كانت تبني المدارس والمساجد، وتوفر التعليم لآلاف لطلبة.

وكان يشغل منصب القنصل الفخري لقنصلية مملكة البحرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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