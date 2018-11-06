توفي رجل الأعمال التركي عبد الله تفنكلي، عن عمر يناهز 59 عاماً، في مدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء، خلال تلقيه العلاج من مرض السرطان في أحد مشافي مدينة إسطنبول.

وشارك عدد من المسؤولين الأتراك في تشييع جثمانه، كان في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان بن علي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غول.

ويشار إلى أن عبد الله تفنكلي كان يشغل عدداً من المناصب الهامة في مؤسسات مصرفية ومالية وأوقاف خيرية، وله مساهمات كبيرة في وضع الأسس المصرفية والمالية في البلاد. خصوصا بعد عودته من بريطانيا التي أنهى فيها دراسته العليا، ليتولى المسؤولية عن تأسيس اللبنة القانونية الأولى للنظام المصرفي التشاركي في تركيا.

وشغل بعدها مناصب متعددة في المجالس الإدارية لمؤسسات مصرفية ومالية، قبل أن يستقيل منها وخصوصاً مجلس إدارة البنك الكويتي التركي، ويتفرغ للأعمال الخيرية عام 2015.

ليكمل مسيرته في تأسيس عدد من الأوقاف التي كانت تبني المدارس والمساجد، وتوفر التعليم لآلاف لطلبة.

وكان يشغل منصب القنصل الفخري لقنصلية مملكة البحرين.