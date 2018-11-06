قالت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إنها عرضت مكافآت مالية ضخمة للإدلاء بمعلومات تؤدي إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من كبار أعضاء تنظيم PKK المصنف إرهابياً.

في المقابل علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن على القرار بأن تركيا تنظر بحيطة وحذر لما صدر عن واشنطن مشيرا إلى أنه "خطوة متأخرة لكنها ليست خالية من الفائدة".

وأعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن أجازت مكافآت تصل إلى5 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان و4 ملايين دولار بشأن جميل بايك و3 ملايين بشأن دوران كالكان.

وكانت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد صنفت تنظيم PKK كمنظمة إرهابية بعد أن تسبب في قتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ عمله المسلح في تركيا في عام 1984.