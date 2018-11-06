أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 2000 مهاجر ولاجئ لقي مصرعهم منذ كانون الثاني/يناير لدى محاولتهم اجتياز البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، موضحة أن أكثر من نصفهم ماتوا بينما كانوا يحاولون الذهاب إلى إيطاليا.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تشارلي ياكسلي في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "حوالى 105 آلاف طالب لجوء ومهاجر وصلوا الى أوروبا حتى الان هذه السنة، وان عدد الذين لقوا حتفهم في المتوسط تجاوز الـ 2000".

يذكر أن هذه الأرقام متدنية بالمقارنة مع أرقام السنوات الاخيرة.

كما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان أن هذه "هي السنة الخامسة على التوالي" التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ 100 ألف مهاجر ولاجئ، مضيفًا أن هذه العتبة قد تحققت متأخرة هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة: فعلى سبيل المقارنة، تحقق هذا الرقم في تموز/يوليو من العام الماضي.

وأصبحت إسبانيا هذه السنة الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين، من خلال وصول اكثر من 49 ألف شخص عبر البحر، أمام اليونان (أكثر من 27 الفا و700) وايطاليا (اكثر من 22 الفا و160).