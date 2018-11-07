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الديمقراطيون ينتزعون النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ في انتخابات الكونغرس، وأردوغان يُعلن عدم التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران.

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انتخابات الكونغرس.. الديمقراطيون ينتزعون النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ

أفادت نتائج أولية نقلتها شبكات تلفزيونية أميركية لانتخابات التجديد النصفي، أن السيطرة في الكونغرس الأميركي ستكون منقسمة العام المقبل بين الديمقراطيين، الذين استعادوا الأغلبية في مجلس النواب، والجمهوريين الذين احتفظوا بتفوقهم في مجلس الشيوخ. [TRTعربي]

وسيتمكن الديمقراطيون من انتزاع المقاعد ال23 المطلوبة للفوز بالأغلبية، وفق قناتي "فوكس" و"NBC"، بعد أن تغلبوا على مرشحين جمهوريين في ولايات متأرجحة مثل فرجينيا وفلوريدا وبنسلفانيا وكولورادو، في انتخابات وصفت بأنها استفتاء على أداء الرئيس دونالد ترمب. [FOX/NBC]

من جانبه وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتخابات التجديد بأنها "نجاح هائل"، بالرغم من خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب. [TWITTER]

أردوغان يُعلن عدم التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران

وصف الرئيس التركي العقوبات الأميركية على إيران بأنها خطوة تهدف إلى الإخلال بالتوازن العالمي، وأكد أن بلاده لن تلتزم بهذه العقوبات. وأشار إلى أن الدوريات الأميركية المشتركة في سوريا مع تنظيم YPG أمر غير مقبول وأنه يتوقع من الرئيس الأميركي أن يوقفها. [TRTعربي]

وقال الرئيس التركي إن العقوبات على إيران "تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، ونحن لا نريد العيش في عالم إمبريالي". وأضاف "لا نرى العقوبات على إيران صائبة، لأننا نعتبرها عقوبات ترمي إلى تقويض توازن العالم". [العربي الجديد]

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول العقوبات المفروضة على إيران، إن "الإدارة الأميركية ستندم على هذه الخطوات غير المنطقية". وأضاف ظريف في تسجيل مصور نشره الثلاثاء، أن سياسة الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب ضد إيران ليست فعالة. [الأناضول]