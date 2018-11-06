سياسة
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السلطات الفرنسية تعتقل ستة أشخاص بشبهة التخطيط لاستهاف ماكرون
أعلن مسؤول قضائي فرنسي أن السلطات اعتقلت أشخاصا يشتبه في أنهم خططوا للقيام بعمل عنيف يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون، وقال المصدر إن خطة الاستهداف بدت غامضة وغير مكتملة.
السلطات الفرنسية تعتقل ستة أشخاص بشبهة التخطيط لاستهاف ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون / Reuters
6 نوفمبر 2018

اعتقلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء ستة أشخاص على خلفية اتهامات أولية بالإرهاب، حيث يشتبه في تخطيطهم لهجوم كان من المقرر أن يستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق مسؤول قضائي فرنسي.

ونقلت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية عن المسؤول قوله إن "عملاء المخابرات احتجزوا المشتبه بهم الستة في ثلاث مناطق واسعة منها الألب وبريتاني وقرب الحدود البلجيكية".

وأضاف أنّ الخطة "بدت غامضة وغير مكتملة لكنها عنيفة"، مشيراً إلى أن السلطات تشتبه في وضع المعتقلين خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إن "الستة أعضاء في اليمين المتطرف، ولكن لم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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