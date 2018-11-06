اعتقلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء ستة أشخاص على خلفية اتهامات أولية بالإرهاب، حيث يشتبه في تخطيطهم لهجوم كان من المقرر أن يستهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق مسؤول قضائي فرنسي.

ونقلت قناة (بي.إف.إم) الفرنسية عن المسؤول قوله إن "عملاء المخابرات احتجزوا المشتبه بهم الستة في ثلاث مناطق واسعة منها الألب وبريتاني وقرب الحدود البلجيكية".

وأضاف أنّ الخطة "بدت غامضة وغير مكتملة لكنها عنيفة"، مشيراً إلى أن السلطات تشتبه في وضع المعتقلين خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إن "الستة أعضاء في اليمين المتطرف، ولكن لم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل".