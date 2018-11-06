سياسة
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فيسبوك تحجب 115 حسابا للاشتباه بتدخلها في الانتخابات الأميركية
أعلنت شركة فيسبوك حجبها 115 حسابا مزيفا على منصاتها، للاشتباه في ارتباطها بجهات أجنبية تحاول التدخل بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
فيسبوك تحجب 115 حسابا للاشتباه بتدخلها في الانتخابات الأميركية
فيسبوك تحجب 115 حسابا للاشتباه بتدخلها في الانتخابات الأميركية / AA
6 نوفمبر 2018

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها حجبت 115 حسابًا مزيفًا على منصاتها، للاشتباه في ارتباطها بجهات أجنبية تحاول التدخل بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي انطلقت يوم الثلاثاء.

وأغلقت الشركة 30 حسابا على شبكة "فيسبوك" و58 حسابا على "إنستغرام"، مضيفةً أنها تتحقق حاليًا من تلك الحسابات بمزيد من التفصيل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر مدير شؤون سياسة الأمن السيبراني في الشركة، ناتانيل غليتشر، أن الإجراء اتُخذ بناء على معلومات تلقتها الشركة، مساء الأحد، من مسؤولي أمن أمريكيين، أخطروها بـ "النشاط الذي يعتقدون أنه مرتبط بجهات أجنبية"، مشيرًا أنه سيتم الكشف عما إذا كانت تلك الحسابات "ترتبط بمركز أبحاث مقره روسيا أو جهات أجنبية أخرى".

وتعمل شركات التكنولوجيا الأمريكية على تعزيز الأمن الإلكتروني على منصاتها لمكافحة أي جهود للتدخل في الانتخابات الأمريكية، على خلفية ما أثير من تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الماضية.

وحجبت فيسبوك، الشهر الماضي، 82 صفحة وحسابا لجماعات وصفتها بأنها مرتبطة بإيران وأنها تهدف لإثارة فتنة مجتمعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وجاء ذلك بعد حملة موسعة في أغسطس/آب، حجبت خلالها الشركة 652 صفحة ومجموعات وحسابات قالت إنها مرتبطة بروسيا وإيران.

وفي نفس السياق، تقول شركة تويتر إنها حددت أكثر من 4600 حساب و 10 ملايين تغريدة، تقول إنها مرتبطة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية ، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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